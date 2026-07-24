Regionalliga Nordost: Auftakt in Erfurt

„Wir haben es lange mit dem Miteinanderreden versucht. Jetzt braucht es mehr Druck“, kündigte Initiative-Sprecher Tommy Haeder im MDR an. Ende Juni war es bei der Abstimmung über die Aufstiegsreform zu keinem einstimmigen Ergebnis gekommen. Während im Westen, Norden und Nordosten von den Klubs mehrheitlich das Kompassmodell favorisiert wurde, stimmte der Südwesten für das Regionenmodell. Bayern setzt auf ein komplett neues Modell. Die Umsetzung der Reform zur Saison 28/29 wäre nur dann zum Tragen gekommen, wenn sich die Vereine aller fünf Regionen auf ein Modell geeinigt hätten.