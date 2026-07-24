Regionalliga Nordost: Auftakt in Erfurt

An diesem Freitag startet die Fußball-Regionalliga Nordost in die neue Saison. Dabei können sich die Fans auf viel Spannung freuen. Schließlich wollen nicht nur Absteiger FC Erzgebirge Aue sowie Meister und Nicht-Aufsteiger 1. FC Lokomotive Leipzig um den Staffelsieg streiten. Geheimtipp ist die VSG Altglienicke, die sich namhaft verstärkt hat. Auch die beiden Thüringer Traditionsclubs, der Vorsaison-Zweite FC Carl Zeiss Jena und der FC Rot-Weiß Erfurt, wollen erneut in der Spitzengruppe mitmischen. Mit dem RSV Eintracht 1949 aus Stahnsdorf und SV Tasmania Berlin stoßen zwei Aufsteiger hinzu. Erfurt eröffnet die Saison am Freitagabend ab 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen den BFC Dynamo.