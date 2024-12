Ziel sei es, "eine nachhaltige Veränderung im Sinne eines fairen und transparenten Miteinanders" zu schaffen, bei dem die Vereine stärker in das Entscheidungsverfahren eingebunden werden. Gefordert wird unter anderem, dass Begegnungen am Wochenende grundsätzlich um 14.00 Uhr angesetzt werden und Partien in der Woche nicht vor 19.00 Uhr beginnen. Als Gründe werden die Berufstätigkeit vieler Spieler, aber auch die Mobilisierung des Publikums angeführt.