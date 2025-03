Regionalliga: Missglückter Uluc-Einstand: Jena scheitert im Pokal

Jena, das zuletzt den Pokal fünfmal in Serie gewonnen hatte, kam weder mit dem holprigen Untergrund noch mit dem böigen Wind zurecht. Die Gastgeber spielten vor allem im zweiten Abschnitt couragiert nach vorn, verteidigten aber auch leidenschaftlich und verdienten sich damit den Finaleinzug. Gegner im Endspiel ist der FC An der Fahner Höhe, der in einem Oberliga-Duell den SC Heiligenstadt deutlich mit 5:2 (2:1) bezwang.