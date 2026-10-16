Am Samstag laden die Spielerinnen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) alle Volleyballinteressierten zum 2. Spieltag der Regionalliga Ost ein. In der Lohau-Halle gastiert ab 19 Uhr der SV Motor Mickten. Dieses Spiel ist für die SVC-Damen für das Ziel – Klassenerhalt – bereits jetzt schon äußerst wichtig; gerade gegen Mickten ist grundsätzlich etwas möglich. Allerdings wiesen die Spielzeugstädterinnen weder in den ersten Begegnungen noch im Training eine volle Schlagkraft nach. Es läuft schlicht weg noch nicht. Urlaubszeiten, Verletzungen, private Verpflichtungen – selten war ein vollständiges Mannschaftstraining möglich. Nach dem 2:3 im Auftakt gegen das SWE Volley-Team ist noch kein spürbarer Fortschritt erreicht. Herausfordernd ist am kommenden Wochenende noch die zunehmend enge Spielerinnendecke. Stand jetzt kann das Trainerteam nur mit acht Spielerinnen fest planen. Bei den Gästen zeichnet sich vermeintlich ein ähnliches Bild ab. Mit bereits vier Spielen und daraus nur zwei Punkten steigt der Druck. Rund läuft es scheinbar auch da noch nicht.