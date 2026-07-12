Die Regionalliga-Fußballer des 1. FC Nürnberg wurden im Mannschaftsbus zum Testspiel nach Gleichamberg von einem Fahrer chauffiert, der aus Gleichamberg stammt: Rainer Schenk. Die gute Ortskenntnis kam ihm mit Blick auf die engen Zufahrten im beschaulichen Ort auch zugute. Denn schon bei der Anfahrt über die Untere Querstraße ging es doch mächtig eng zu mit dem großen Gefährt – um Zentimeter scharf an den Hecken eines angrenzenden Gartens vorbei.