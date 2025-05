Erfurt - Der 1. FC Lok Leipzig ist zum zweiten Mal nach 2020 Meister der Fußball-Regionalliga Nordost. Durch ein 4:2 (2:1) beim FC Rot-Weiß Erfurt sicherten sich die Schützlinge von Trainer Jochen Seitz am letzten Spieltag das Recht, am 28. Mai und am 1. Juni die Relegation zur 3. Liga gegen den Nord-Meister TSV Havelse zu spielen. Die erste Begegnung findet in Leipzig statt. Verfolger Hallescher FC unterlag derweil beim Greifswalder FC mit 0:4 (0:2).