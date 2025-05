Angriff auf die Grundwerte des Vereins

"Was sich am gestrigen Freitag im Sachs-Stadion abgespielt hat, ist absolut inakzeptabel. Das Zünden von Böllern und Raketen überschreitet jede Grenze. Dieses Verhalten steht in krassem Widerspruch zu unseren Werten als Verein", wurden der Kickers-Vorstandsvorsitzende André Herber sowie Vereinspräsident Michael Grieger in der gemeinsamen Mitteilung zitiert.