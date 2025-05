Die Partie am vergangenen Freitag im Schweinfurter Sachs-Stadion, die mit einem 2:1 und dem Aufstieg der Gastgeber in die 3. Fußball-Liga endete, musste in einer chaotischen Schlussphase minutenlang unterbrochen werden. Zuschauer aus dem Würzburger Block hatten Pyrotechnik abgebrannt und Knallkörper geworfen.