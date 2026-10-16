München (dpa/lby) - Auf die Guerilla-Aktion der "Löwen"-Fans aus dem Mai wollte Alper Kayabunar nicht eingehen. "Ich kann dazu nicht viel sagen", meinte der Coach angesprochen auf die bei der Meistermeister des FC Bayern im Frühjahr eingeschleuste Schmähfahne. Der Trainer des TSV 1860 München will sich vor dem Regionalliga-Derby am Sonntag (14.00 Uhr/BR) gegen die zweite Mannschaft der Bayern auf Fußball konzentrieren. Ein Kribbeln sei definitiv da. "Man spürt das schon seit Wochen", erzählte Kayabunar. "Ich werde oft angesprochen. Allein die Anfragen für Karten bei mir privat waren sehr hoch."