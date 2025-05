Schweinfurt (dpa/lby) - Nach einem Skandal-Spiel hat der 1. FC Schweinfurt seinen vorzeitigen Aufstieg in die 3. Fußball-Liga bejubelt. Die Mannschaft von Trainer Victor Kleinhenz sicherte sich dank eines 2:1 (1:0) in einem hitzigen Mainfrankenderby gegen die Würzburger Kickers die Meisterschaft in der Regionalliga. Die Partie musste in einer chaotischen Schlussphase minutenlang unterbrochen werden, nachdem von Chaoten aus dem Gäste-Block Pyrotechnik abgebrannt und Knallkörper geworfen wurden.