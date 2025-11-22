Unter dem Motto „Zukunft ländlicher Raum“ trafen sich über 60 Vertreter aus dem Wartburgkreis, darunter Bürgermeister, Ortsteilbürgermeister und viele weitere, im Kulturhaus Neukirchen, um über Chancen und Herausforderungen der regionalen Entwicklung zu diskutieren. Die Regionalkonferenz wurde auf Initiative von Landrat Michael Brodführer (CDU) von der Kreisplanung des Landratsamtes gemeinsam mit der SPES Zukunftsakademie (Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen) aus Oberösterreich und Baden-Württemberg organisiert.