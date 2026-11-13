„Zwei Tage lang regnete es in Barchfeld Federn vom Himmel.“ Alfred Kuhn erinnert sich genau daran. Mit diesem ungewöhnlichen Bild verbindet er ein furchtbares Ereignis: die Reichspogromnacht 1938. Damals war er gerade vier Jahre alt. Doch die Geschehnisse jener Nacht brannten sich tief in sein Gedächtnis ein. Heute ist Alfred Kuhn 92 Jahre alt und lebt in Kalifornien. Er war das letzte jüdische Kind, das in Barchfeld das Licht der Welt erblickte. „Jedes Mal, wenn ich eine weiße Feder sehe, kommt die Erinnerung an diesen schrecklichen Tag in mir hoch.“