Im Schulleiterzimmer von Gabriele Zapke türmen sich die Aktenordner, auf dem Flur stehen Umzugskartons und warten darauf ausgepackt zu werden, in den Klassenzimmern räumen Schüler und Sonderpädagogische Fachkräfte Lernmaterialien in Regale und Schränke. Der Umzug des Staatlichen Regionalen Förderzentrums Suhl ist in vollem Gange. „Es ist noch viel zu tun – aber wir alle freuen uns auf die gemeinsame Zeit in den neuen Räumen“, sagt die Schulleiterin, während sie mit ihrer Stellvertreterin Nadine Walther und Mitarbeiterin Kerstin Börner Aktenordner aussortiert.