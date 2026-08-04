362 Tage mussten sie warten, die Kirmesgesellschaft, die Einwohner und alle Kirmesfans, bevor das Fest der Feste in Hellingen wieder steigen konnte. Nun konnten sie unter den Klängen der „Heldburger Wirtshausmusikanten“ und weiterer Kapellen wieder ins Festzelt einziehen, die flotten Jungs in Frack und Zylinder mit ihren attraktiven Mädels in ihren farbenfrohen Trachten. Ja die Kirmes hat ihren Reiz bei Jung und Alt noch nicht verloren, weil ihr seit jeher ein gewisser Zauber innewohnt mit kleinen Unterschieden von Ort zu Ort.