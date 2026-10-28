Weinberg mit Blick auf die Skyline in Frankfurt

Ein Weinberg im Stadtgebiet - das können eher wenige Großstädte aufweisen. Im Frankfurter Stadtteil Seckbach gibt es den Lohrberg. "Seit 1803 befindet sich dieser Weinberg im Besitz der Stadt Frankfurt, als zur Zeit Napoleons der Winzerbetrieb mit allen Gebieten und Wirtschaftshäusern säkularisiert wurde", heißt es bei der Stadt. Der größte Teil des insgesamt 25 Hektar umfassenden städtischen Weinguts liege jedoch in Hochheim am Mainufer.

Seit rund 30 Jahren wird der Weinanbau von einem privaten Pächter betrieben - seit diesem Jahr von Winzer Fabian Schmidt, der sich bei der letzten Ausschreibung durchsetzen konnte. "Für mich ist das ein riesiges Abenteuer", sagt er. Einen städtischen Weinberg gebe es ja nicht so oft. Es sei sehr schön, dort zu arbeiten - mitten im Grünen mit Blick auf die Skyline.

Schmidt betreibt bereits ein anderes Weingut in Hochheim. Gekauft werde der Frankfurter Wein aus ganz unterschiedlichen Gründen, erklärt der Experte. Da seien etwa die Weingenießer, die die Qualität schätzten. Dann gebe es Einheimische, die den Wein kauften, "weil sie sich mit ihrer Stadt verbunden fühlen". Auch funktioniere der Wein als Geschenk oder als Touristen-Souvenir.

Verband: "Blick auf Potenziale vor der eigenen Haustür richten"

"Gerade in unsicheren Zeiten müssen wir den Blick stärker auf die Potenziale vor der eigenen Haustür richten", sagt Rohde vom Handelsverband. Entscheidend seien Transparenz bei der Herkunft und die Qualität der Produkte.

Verbraucherinnen und Verbraucher interessierten sich zunehmend dafür, woher Produkte kämen, unter welchen Bedingungen sie hergestellt würden und welcher Mehrwert in der eigenen Region entstehe. Dabei gehe es nicht nur um Lebensmittel: Auch regionale Handwerksprodukte sowie Design- und Kulturerzeugnisse könnten zur Profilbildung eines Ortes beitragen.