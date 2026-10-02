Regionaler Zugverkehr: Sachsen vor Einschnitten im regionalen Bahnverkehr

Chemnitz/Dresden (dpa/sn) - Wegen zusätzlicher Millionenkosten für die Nutzung von Bahntrassen dünnen Verkehrsverbünde in Sachsen ihr Angebot aus. Der Preis, der für einen Regionalzug je Kilometer gezahlt werden müsse, sei für 2026 um rund neun Prozent gestiegen, informierte der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Allein dieses Jahr fielen für den VVO Zusatzkosten von 8,8 Millionen Euro an, der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) spricht von 5,3 Millionen Euro an Mehrkosten. Diese würden nicht durch Zuschüsse von Bund und Land kompensiert, hieß es.