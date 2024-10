Regionaler Bahnverkehr: Neuer Eigentümer für Abellio und Westfalenbahn

An den aktuellen Fahrplänen und Angeboten ändert sich nach Unternehmensangaben nichts. Abellio Mitteldeutschland mit Sitz in Halle (Saale) und die Westfalenbahn aus Bielefeld betreiben Zugverbindungen von Rheine in Nordrhein-Westfalen bis nach Berlin sowie von Emden an der Nordsee über Sachsen-Anhalt bis Thüringen. Benex hält außerdem Beteiligungen an weiteren regionalen Bahnunternehmen in Deutschland, darunter Metronom, Nordbahn und Odeg. Insgesamt arbeiten bei den Unternehmen rund 3.700 Personen.