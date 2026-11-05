Man erinnert sich: Der Thüringer Rhön war es 2010 bis 2015 schon einmal gelungen, rund zehn Millionen zusätzlich für den Tourismus in die Region zu holen. Mit diesen sollte der hiesige Nachholbedarf gedeckt werden – mit der Arche auf dem Weidberg, dem Entdeckerpfad Hohe Rhön oder dem Ellenbogenturm Noahs Segel sind in dieser Zeit auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen einige touristische Leuchttürme entstanden.