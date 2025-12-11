Kann ein Quadrat drei Ecken „verlieren“? Mit genau solchen Denkspielen beginnt die Welt der Mathematik-Olympiade. Eine typische Aufgabe aus dem Olympiade-Archiv lautet: Zeichne ein Quadrat und ein Dreieck so, dass beide Figuren exakt drei gemeinsame Punkte besitzen. Was für Außenstehende nach Rätselstunde im Kinderzimmer klingt, ist für olympiaerprobte Schülerinnen und Schüler reine Routine. Sie knobelten im November an weit anspruchsvolleren Aufgaben – logisch, kreativ, bissig.