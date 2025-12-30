Die Initiative Rodachtal, die 2001 gegründet wurde, ist seitdem kontinuierlich gewachsen und vereint inzwischen auf oberfränkischer und südthüringischer Seite sechs Städte und fünf Gemeinden mit insgesamt 118 Orten und rund 50.000 Einwohnern. Ziel war und ist es, so hieß es in der jüngsten Stadtratssitzung, „die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Städten und Gemeinden zu stärken und eine gemeinsame strategische Entwicklung der Region zu ermöglichen. Grundlage dieser Zusammenarbeit ist das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) aus dem Jahr 2021“. Seit dieser Zeit habe die IR als länderübergreifende Allianz ihr regionales Entwicklungskonzept mehrfach neu ausgerichtet, um sich den veränderten Bedingungen und Herausforderungen aktuell anzupassen.