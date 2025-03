Regionale Power steht beim Flechtwerk Almerswind (Stadt Schalkau, Landkreis Sonneberg) mit ganz oben auf der Agenda. Dieser Tage gab es ein Auftakt- und Vernetzungstreffen vor Ort. „Ich habe André Kranich bei der ‚Werkstatt der Mutigen’ kennengelernt. Hier wurden im Januar bundesweit regionale Gestalter mit Politkern zusammengebracht, um darüber zu reden, für welche Ideen aus den Regionen sich die Bundespolitik stark machen könne. Wir haben uns beide für die Unterstützung der Kultur in benachteiligten ländlichen Regionen ausgesprochen. Das Flechtwerk Almerswind schiebt nun eine Vernetzung der Gestalter in Südthüringen an, das ist total sinnvoll. Zusammen erreicht man immer mehr, kann sich gegenseitig unterstützen und macht die Dinge nicht doppelt. Ein guter Informationsfluss ist Gold wert.“