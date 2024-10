Regionale Museumsnacht: Zu Besuch bei klugen Köpfen

Das Lauschaer Glas war schon früh für seine Klarheit und Farbbrillanz bekannt. Bevor man an eine menschliche Prothese dachte, sorgte die Verwendung von Glasaugen dafür, dass vor allem Puppen lebendiger wirkten und eine emotionale Verbindung zum Betrachter hergestellt werden konnte. Interessante Geschichten „Vom Handwerk der Glasaugen“ können die Gäste bei Axel Dzwonkowski erfahren, der noch immer in alter Familientradition Puppen- und Ösen-augen produziert.

Das weltkleinste Elektro- und Heimatmuseum in Döhlau lädt ein, mittels einer Archimedischen Schraube mit dem Element zu experimentieren. Außerdem rückt der Döhlauer Landwirt August Keßler als kluger Kopf in den Fokus. Anfang des 20. Jahrhunderts gelang es ihm als talentierter Autodidakt seine Landwirtschaft und später ganze Ortschaften mit elektrischem Strom mittels Wasserkraft und Turbinen zu versorgen.

Die Ausstellung „Celebrities“ widmet sich im Europäischen Flakonglasmuseum Kleintettau Promis, VIPs, Stars und Sternchen, die zu unterschiedlichen Zeiten kunst- und gesellschaftspolitisch Geschichte geschrieben haben. Zur Museumsnacht dürfen die Parfums von Barbie, einstigen UFA-Stars der Großeltern und gläserne Kunstwerke sowie musikalische Erinnerungen der Pop- und Rockkultur erforscht werden.

Im Europäischen Museum für Modernes Glas in Rödental werden in Kurzführungen an ausgewählten Kunstwerken unterschiedliche Persönlichkeiten vorgestellt. In der Sonderausstellung „Durch und Durch. Die Glasklasse der Tomás-Ba’a-Universität Zlín“ thematisieren junge Künstlerinnen und Künstler in ungewöhnlicher Offenheit ihre persönliche Lebenssituation. Im Lampenglasstudio des Museums können Kinder und Erwachsene unter der Anleitung der Künstlerin Karolin Wagner Glasperlen drehen und kleinen Glasschmuck herstellen.

Im Rödentaler Lampenglastudio kann man selbst Schmuck herstellen. /Foto: Dieter Ertel

Das Friedensmuseum Meeder erinnert neben der Vorstellung der Coburger Friedensaktivistin Anna B. Eckstein mit der Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ an weitere kluge Köpfe. Durch Ilsa Knoll und ihren Ravensburger Friedensteppich wird kreative Friedensarbeit gezeigt: Über 230 Menschen haben das fast 90 Meter lange Kunstwerk durch eigene Friedensideen mitgestaltet.

Kunst und Kinderspiele

Das Meeresaquarium-Exotarium Nautiland e. V. in Sonneberg zeigt zur Museumsnacht eine kleine Ausstellung zum Leben und Wirken des Tauch- und Filmpioniers Jacques Cousteau, der für seine spektakulären Unterwasser-Aufnahmen weltberühmt wurde. Auch das SOMSO-Museum in Sonneberg ist teilnehmende Institution der Regionalen Museumsnacht 2024. Spielzeugtradition, Kunst, Indoor-Spielplatz und Café bietet das multifunktionale Haus der Stiftung Judenbach. Eine Ausstellung zum Künstler Kurt Ali Baumgarten (1914–2009) präsentiert den wohl bedeutendsten Spielzeug-Gestalter der ehemaligen DDR und mit der Sammlung Weidner zu mechanischem Spielzeug eine Reise durch die lange Spielzeughistorie.