Von Tobias Merk

Es war ein schwieriger Spagat zwischen der unmittelbaren Vergangenheit infolge des Großbrandes in Barchfeld (wir berichteten) und einer schillernden Zukunftsvision, der die Dynamik der jüngsten Gemeinderatssitzung in Barchfeld-Immelborn prägte. Während das Gremium in der Sängerklause noch die drastischen Einsatzberichte verarbeitete, öffnete sich gleichzeitig der Vorhang für ein Projekt, das die gesamte Region bis zum Jahr 2040 verändern könnte. Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) für die Werra-Wartburg-Region stand zur Debatte. Das Papier zielt an mancher Stelle auf Neugestaltungen der Heimat.