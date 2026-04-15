„Mehr Regionalbudget“ – mit diesem Satz hat Felix Jacob Winkel im Landratsamt Meiningen ziemlich genau zusammengefasst, worum es an diesem Tag ging. In Haus 3 wurden die Förderverträge für das Regionalbudget 2026 der RAG Leader Henneberger Land e.V. unterzeichnet. Auf der Leinwand stand der offizielle Titel der Veranstaltung, im Saal saßen die Menschen, die daraus konkrete Projekte machen sollen: Vereine, Initiativen und eine Privatperson. Sie alle können nun loslegen.