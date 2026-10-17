Berlin - Verkehrsminister der Länder erhöhen den Druck auf den Bund, ihnen bei der Finanzierung des kostspieligen Regionalverkehrs auf der Schiene unter die Arme zu greifen. "Wir müssen jetzt acht Prozent Steigerungen für das kommende Jahr auffangen. Das ist Geld, das keiner hat", sagte der bayerische Ressortchef Christian Bernreiter (CSU) der "Bild"-Zeitung. "Es gibt schon Länder wie Schleswig-Holstein, die Verbindungen abbestellt haben", fügte Bernreiter hinzu. "Nach 2028 kommen auch wir in Bayern in Schwierigkeiten." Bernreiter ist Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern, die sich am Mittwoch und Donnerstag im bayerischen Hohenschwangau trifft.