Ein dichtes Netz im Regionalverkehr der Bahn gehört zum Kernbestand unseres Landes. In Sachen Klimapolitik führt ohnehin kein Weg daran vorbei, den Bürgern so viele Wege wie möglich auch per öffentlichem Verkehr anzubieten. Aber schon ganz ohne Ökologie ist klar: Wer diesen Zug der Zeit verpasst, wird abgehängt. Dort, wo es wirtschaftlich brummt, boomt auch die Nachfrage nach attraktiven Zugverbindungen, die Passagierzahlen steigen von Jahr zu Jahr. Nun müssen aber nicht nur die Züge, sondern auch die Gleise und alles Drumherum von irgendwem bezahlt werden. Zuständig ist der Bund, der sich große Teile der Kosten über eine Schienenmaut von den Zugbetreibern zurückholt; die werden im Regionalverkehr bezahlt von den Ländern, die dafür wiederum vom Bund durch langfristig eingeplante „Regionalisierungsmittel“ unterstützt werden.