Jede Stunde ein Zug auf der Route Erfurt–Gräfenroda–Suhl–Schweinfurt, nur noch rund 50 Minuten Fahrzeit mit modernsten Akkuzügen zwischen Ilmenau und Erfurt, stündlich verlässliche Anschlüsse an den Knotenpunkten Grimmenthal, Wernshausen, Zella-Mehlis, Sonneberg und Neudietendorf: Das sind die wichtigsten Verbesserungen ab Ende 2028, wenn das neue Südthüringer Regionalbahn-Konzept in die Spur geht. Inzwischen liegen die Fahrplan-Entwürfe vor.