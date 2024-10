Regional- und Nahverkehr Kostenlos mit "Öffis" durch Mittelthüringen am 1. November

Erfurt (dpa/th) - In vielen Thüringer Städten und Regionen können Fahrgäste am 1. November kostenlos regionale Busse und Bahnen nutzen. Das Angebot gilt laut Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) für das gesamte Verbundgebiet. Ausgenommen sind allerdings Hunde und Fahrräder, für die ein Ticketkauf nötig sein kann. Wer sonst die Fahrkarten-App "Fairtiq" nutzt, muss an diesem Tag für die Fahrten nicht ein- und auschecken.