Mit kräftigen Bewegungen drücken die Kinder ihre Hände in den Teig. Sie falten ihn zusammen, kneten ihn durch und formen ihn immer wieder neu. An den Fingern bleibt die klebrige Masse haften. Vorsichtig streuen sie Körner darüber und arbeiten sie Schritt für Schritt ein. Ist die ovale Form gelungen, legen die Kinder den Teig in kleine Gärkörbchen. Die übrigen Körner kommen obendrauf, dann darf der Teig ruhen.