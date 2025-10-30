Unter dem Namen „energieLAND:Geisa“ wird derzeit ein vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Konzept erstellt, mit dem Ziel, das „Geisaer Land“ zu einer Modellregion für erneuerbare Energien zu machen. Projektmanagerin Olga Antosz gab in der jüngsten Stadtratssitzung einen Zwischenbericht. „Den Fokus legen wir auf den Ausbau des Energiesystems, Bürger und Wirtschaft profitieren von einer nachhaltigen Energiestruktur“, sagte sie.