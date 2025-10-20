Ein Beispiel, wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit zum Erfolgsmodell werden kann? Wie wäre es mit der Tourismusregion Coburg-Rennsteig, die inzwischen pro Jahr mit über einer Millionen Übernachtungen und acht Millionen Tagestouristen sowie stetig wachsenden Gästezahlen aufwarten kann und so im Lauf ihres jetzt zehnjährigen Bestehens zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor in Südthüringen und Oberfranken geworden ist.