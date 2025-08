Das Tierheim für den Kreis Hersfeld-Rotenburg in Bad Hersfeld ist in den vergangenen Monaten bei laufendem Betrieb umfangreich saniert und umgestaltet worden, um es sicherer und komfortabler für die Tiere, aber auch die Mitarbeiter und Besucher zu machen. Zudem galt es, Vorgaben der EU und des Veterinäramts zu erfüllen. Neu eingerichtet wurde in diesem Sinne etwa ein Quarantänebereich für Hunde, den es so vorher nicht gab.