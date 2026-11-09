Die Videosprechstunde ist im Kreis Hersfeld-Rotenburg auf dem Vormarsch. Nach der Brücken-Apotheke in Heringen von Stefan Göbel gibt es nun auch in der Bad Hersfelder Kurbad-Apotheke von Saskia und Daniel Hildwein die Möglichkeit, online und über einen Bildschirm mit einem Arzt zu sprechen. Insgesamt gibt es noch sehr wenige dieser Angebote in Deutschland, allerdings steigt die Zahl der digitalen Arztbesuche von Jahr zu Jahr an. Waren es laut dem Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung 2024 noch 2,7 Millionen Sprechstunden, so waren es 2025 schon 3,3 Millionen digitale Konsultationen.