Der Transformationsprozess sieht für Neuhaus am Rennweg vor, in mehreren Stufen ein leistungsfähiges MVZ zu schaffen. „Hierbei konnten schon erste Ergebnisse erzielt werden“, so Volk. Ab dem 10. Dezember 2024 können Patientinnen und Patienten im MVZ Neuhaus am Rennweg montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr orthopädische, chirurgische, kinderärztliche, kardiologische und hausärztliche Leistungen erhalten. Ebenso werden ambulante physiotherapeutische Leistungen angeboten. Daneben ist der Ausbau der hausärztlichen und internistischen Leistungen sowie die Etablierung einer ambulanten Radiologie ab Januar 2025 geplant und in die Wege geleitet. In konstruktiver Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen wurden die entsprechenden Anträge gestellt.