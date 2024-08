Das gab’s auch noch nicht, dass Thüringens Ministerpräsident sich per Videogruß an den Sonneberger Kreistag wendet. Schon vorab des Eintritts in die Tagesordnung zur Sitzung am Mittwoch flimmerte Bodo Ramelow über die Großleinwand. Entstanden ist das digitale Statement – dies zur Erklärung – eigentlich als Einlassung gegenüber den 750 Beschäftigten der Medinos-Kliniken. Der Film hätte somit seine Premiere eigentlich erst am Donnerstag haben sollen, wenn bei zwei Versammlungen in Sonneberg und Neuhaus den Ärzten, Schwestern und Pflegern eine Entscheidung kundgetan wird, wonach der Landkreis zum 1. Oktober eine eigene Krankenhausbetriebsgesellschaft an den Start bringt und derart der insolventen Regiomed Kliniken GmbH als Verantwortungsträger nachrückt.