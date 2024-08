Es waren vor allem Themen, die nicht auf dem Zettel standen, welche am Mittwoch die Sitzung des Kreistags prägten – und dessen öffentlichen Teil auf gut vier Stunden Dauer dehnten. Im Einzelnen ging es zum Beispiel um die Zukunft der beiden Kreiskrankenhäuser, schließlich um die Erstattung der Kosten zur Schülerbeförderung für jene Jungs und Mädchen aus dem Wolkenrasen, die in der Bauphase an der Hoffmeister-Regelschule zum Unterricht nach Köppelsdorf ausweichen müssen. Und außerdem um die Perspektive für eine flächendeckende Fortführung des Agathe-Programms ab 2025.