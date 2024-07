„Ziel ist es, die Ausstattung runterzufahren und so das Krankenhaus Neuhaus arbeitsunfähig zu machen.“ So jedenfalls bewertet die derzeitige Situation am Regiomed-Standort im Norden des Landkreises Sonneberg der dort praktizierende Chefarzt Klaus Müller. Am 1. September 2025 ist er 50 Jahre im Arztberuf tätig. Seit 1978 arbeitet der Facharzt für Innere Medizin in der Klinik in der Schönen Aussicht. Die Gegebenheiten und Notwendigkeiten kenne er, wie er sagt, wohl wie kaum ein anderer. Hinzukommt eine im Juni abgehaltene Informationsveranstaltung für Mitarbeiter der beiden Häuser im Landkreis, deren Inhalt ihn in seiner Sicht bestärkt. Den „tiefen Eindruck“, die jene Zusammenkunft bei ihm hinterlassen habe, hat er in einem unternehmensinternen Schreiben, das der Redaktion vorliegt, verschriftlicht. Zwei Seiten adressiert an Michael Renziehausen, Direktor der beiden Einrichtungen, und an den Betriebsratsvorsitzenden George Beuchel, auf denen er seinen Frust kenntlich macht.