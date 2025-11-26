Regine-Hildebrandt-Preis SPD ehrt drei Projekte in Brandenburg, Bayern und Sachsen

Berlin - Die SPD hat drei Initiativen aus Brandenburg, Bayern und Sachsen mit dem Regine-Hildebrandt-Preis ausgezeichnet. Die Omas gegen Rechts in Potsdam und in Bamberg sowie das Dresdner Musikprojekt Musaik wurden im Sinne der früheren Brandenburger Sozialministerin Hildebrandt ausgezeichnet - für ihr Wirken für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Manuela Schwesig (SPD) würdigte die Preisträgerinnen und Preisträger als Schirmherrin und Jury-Chefin.