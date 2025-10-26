Regimentsappell Rekruten von Heimatschutzregiment legen Diensteid ab

Oberhof (dpa/th) - Etwa 160 Rekruten eines Heimatschutzregiments der Bundeswehr haben in Oberhof ihren Diensteid abgelegt. Es handelt sich nach Angaben der Bundeswehr überwiegend um freiwillig Dienende des Heimatschutzregiments 5, dessen Stab in Ohrdruf stationiert ist und zu dem auch Kompanien in Hessen und Sachsen gehören. Außerdem legten Reservisten ihren Diensteid ab. Sie hätten zuvor nebenberuflich eine Ausbildung im Heimatschutz absolviert, sagte ein Bundeswehrsprecher.