Regierungszahlen Mehr als 148.000 offene Haftbefehle in Deutschland

Berlin - In diesem Sommer lag in Deutschland zu rund 148.000 Menschen ein offener Haftbefehl vor. Die meisten von ihnen waren Deutsche sowie Staatsangehörige aus Rumänien und Polen. Das teilte die Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten Sebastian Münzenmaier hin mit. In ihrer Antwort weist sie zudem darauf hin, dass im vergangenen Jahr etwas mehr Ausschreibungen zu offenen Haftbefehlen erledigt (129.897) als im zentralen polizeilichen Informationssystem neu ausgeschrieben (128.650) wurden. Über die Antwort aus dem Bundesinnenministerium berichtete zuerst die "Welt am Sonntag".