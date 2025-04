Regierungswechsel Söder fordert "volle Pulle" der neuen Regierung ab Tag eins

84,6 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten für Regierungsbildung

84,6 Prozent der Mitglieder haben für die Bildung einer schwarz-roten Regierungskoalition gestimmt. Die SPD postete auf Instagram eine Montage mit weiß aufsteigendem Rauch aus dem Willy-Brandt-Haus, offensichtlich angelehnt an die Papst-Wahl. Damit steht einer Unterzeichnung des Koalitionsvertrags am kommenden Montag nichts mehr im Weg. Bereits am kommenden Dienstag soll dann CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden. Union und SPD verfügen über eine stabile Stimmmehrheit im Parlament - gleichwohl wird es spannend sein, ob Merz die volle Rückendeckung aus den eigenen Koalitionsreihen erhält.