Regierungsumbildung Kritik an Kabinettsumbildung ohne sofortige Vereidigung

So sieht das auch der Staatsrechtler Stefan Ulrich Pieper: "Der saubere Weg wäre, dass die Amts- und Geschäftsübernahme erst dann erfolgt, wenn auch die Vereidigung stattgefunden hat", sagte er der "Rheinischen Post". "Die Amtsgeschäfte ohne Vereidigung zu übernehmen, wäre verfassungsrechtlich unsauber."

Warum handelt die Regierung so ungewöhnlich?

Da sich der Bundestag gerade in der Sommerpause befindet, müssten die Abgeordneten zu einer Sondersitzung nach Berlin zurückkommen. Und das kann teuer werden. Die Entscheidung für eine spätere Vereidigung habe auch "ganz einfache Kostengründe", gestand Merz.

"Es würde, glaube ich, ein großer Teil der deutschen Öffentlichkeit nicht verstehen, wenn wir 630 Abgeordnete aus den Ferien nach Berlin zurückbeordern müssten, um eine Vereidigung von zwei neuen Bundesministerin vorzunehmen."

Gibt es vergleichbare Fälle?

Sondersitzungen des Bundestags in der Sommerpause sind selten, aber nicht ungewöhnlich.

In einem Fall ging es ebenfalls um eine Ministervereidigung: Im Sommer 2019 gab Ursula von der Leyen (CDU) ihr Amt als Verteidigungsministerin ab, nachdem sie EU-Kommissionspräsidentin geworden war. Für die Vereidigung ihrer Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer trat der Bundestag am 24. Juli zu einer Sondersitzung zusammen.

Dauer: 1 Stunde und 39 Minuten. Was aber nur erreicht wurde, weil die neue Verteidigungsministerin noch eine Regierungserklärung abgab, an die sich eine Aussprache anschloss. Das Sprechen der Eidesformel dauerte nur Sekunden. Die Kosten der Sitzung bezifferte der Bundestag später auf exakt 193.530 Euro und 19 Cent.