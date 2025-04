Der Haushaltsbeschluss ist außerdem notwendig, um das bereits im Jahr 2024 durch den Landtag verabschiedete Ehrenamtsgesetz nun auch in der Praxis durch die entsprechende Förderrichtlinie umzusetzen. 60 000 Thüringer engagieren sich in ihrer Freizeit in festen Ehrenämtern im organisierten Sport und etwa 120 000 darüber hinaus als freiwillige Helfer bei den diversen Vereinsaktivitäten. Damit ist der Thüringer Sport der größte Engagementbereich und erwartet eine entsprechende Beteiligung an dem mit 15 Millionen ausgestatteten Landesprogramm.