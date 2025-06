Naila (dpa/lby) - In einer knappen Entscheidung hat sich Finanzstaatssekretär Martin Schöffel den Bezirksvorsitz der CSU in Oberfranken gesichert. Er setzte sich gegen die Bundestags-Abgeordnete Emmi Zeulner durch, die - überraschend für viele Beobachter - ebenfalls angetreten war. So war es zu einer Kampfabstimmung beim Bezirksparteitag in Naila gekommen.