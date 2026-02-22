Regierungspartei Fünf Lehren aus dem CDU-Parteitag

Kanzler und Ex-Kanzlerin werden keine Freunde mehr

Angela Merkel ist zurück. Die Ex-Kanzlerin wurde auf dem Parteitag so stürmisch gefeiert, dass es Merz zu bunt wurde und er den Applaus nach 50 Sekunden unterbrach. Immerhin wechselten die beiden beim Gottesdienst und auch in der Parteitagshalle ein paar Worte. Eine Freundschaft wird aus dem seit einem Machtkampf der beiden vor einem Vierteljahrhundert zerrütteten Verhältnis aber wohl nicht mehr.

Nach dem Parteitag äußerte sich Merz am Samstag in einem Interview von RTL/n-tv leicht genervt auf Nachfragen zu dem mehr als siebenstündigen Besuch des prominentesten Ehrengastes in Stuttgart. "Es hat hier nicht den Parteitag dominiert", sagte er. Und auf die Frage, ob er etwas von seiner Vorgängerin lernen könne, die das Land 16 Jahre regiert hat, entgegnete der Kanzler: "Was soll ich lernen?"