Szenario 3: Still schweigt Downing Street

Nicht gänzlich überraschend für die in den vergangenen Jahren teils so chaotische britische Politik wäre auch die Möglichkeit, dass heute überhaupt keine Entscheidungen verkündet werden. Am Dienstag steht in London aber eine Kabinettssitzung auf dem Terminplan: Sie dürfte, Stand jetzt, wohl explosiv verlaufen.

Der Hintergrund:

Seit dem Brexit-Referendum herrscht in der britischen Politik Chaos. Seit 2016 gaben sich die Premierministerinnen und Premierminister die Klinke in die Hand. Sollte Starmers Zeit als Premier ein Ende finden, wäre die Nachfolgerin oder der Nachfolger der siebte Regierungschef seit dem EU-Referendum. Das sind so viele wie in den 40 Jahren davor.

Labour hatte unter Starmers Führung die Parlamentswahl im Juli 2024 nach 14 Jahren in der Opposition mit großer Mehrheit gewonnen.