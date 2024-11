Regierungskrise OB Reiter fordert erneut Kanzlerkandidatur von Pistorius

K-Frage beschäftigt SPD derzeit auf allen Ebenen

In der SPD wird derzeit teils kontrovers auf allen politischen Ebenen über die Wahl des Kandidaten für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar diskutiert. In Bayern hatte sich auch die SPD in Bamberg öffentlich für Pistorius ausgesprochen - an der Parteibasis hat aber auch Scholz nach wie vor eine große Zahl an Unterstützern.