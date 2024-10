Bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen ist es anders. Die Ampel-Regierung wird in den nächsten Stunden nach und nach in Neu-Delhi zum siebten Treffen dieser Art in Neu-Delhi eintrudeln. Zuerst landen heute am frühen Morgen Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in der indischen Hauptstadt. Kurz darauf starten Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit einem zweiten Regierungsflieger von Berlin aus nach Indien. Später kommen dann noch Außenministerin Annalena Baerbock aus Paris und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gleich nach einem Kiew-Besuch mit Linie nach.