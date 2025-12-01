Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Ministerpräsident Donald Tusk leiten heute die 17. deutsch-polnischen Regierungskonsultationen, die zur weiteren Vertiefung der Partnerschaft beider Länder führen sollen. Zu den Hauptthemen werden die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine gehören. Es gibt aber auch einige Fallstricke für die Gespräche im Berliner Kanzleramt - sie sind vor allem in der deutsch-polnischen Kriegsvergangenheit zu finden.