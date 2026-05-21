Regierungserklärung Söders neuer Kompass – Regieren mit Demut und offenen Ohren

München - Wie sich die Zeiten ändern: Als Markus Söder vor fast genau acht Jahren, am 18. April 2018, seine erste Regierungserklärung als Ministerpräsident hielt, strotzte der Franke vor Tatendrang und Ideen. Sage und schreibe 100 Maßnahmen kündigte er damals an. Von der Einführung einer Grenzpolizei über mehr Lehrer bis hin zum Raumfahrtprogramm "Bavaria One", so zeigte Söder seine sehr teure Vision für die Zukunft Bayerns auf. Ein halbes Jahr vor der damaligen Landtagswahl ging es für Söder und die CSU um die Verteidigung der absoluten Mehrheit.