Regierungserklärung Söders neuer Kompass – Regieren mit Demut und offenen Ohren

Bemerkenswertes Eigenlob

Natürlich verzichtet Söder nicht darauf, auch auf die Früchte der bisherigen Politik zu verweisen. Ganz vorn steht dabei die bayerische High Tech Agenda: Rund sechs Milliarden Euro seien hierfür im Freistaat investiert worden – und das wirke. Bayern boome bei Raumfahrt, in Medizin-, Bio- und Life-Science. Auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien gehöre das Land zu den Spitzenreitern. Anders als früher entschuldigt sich Söder aber beinahe für seine Bestandsaufnahme: "Vergleiche sind wichtig, weil sie einem zeigen, wo man steht. Es kommt nicht darauf an, andere zu übertrumpfen oder sich selbst zu loben, sondern um zu erkennen: Wie stehen wir? Was müssen wir tun, uns zu motivieren?"